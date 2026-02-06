В Саудовской Аравии отреагировали на бунт Роналду

Представитель Саудовской Про-лиги прокомментировал бунт португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Насри»:

«Саудовская Про-лига построена по простому принципу: каждый клуб действует независимо по одинаковым правилам. Клубы имеют собственные советы директоров, собственных руководителей и собственное футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимают сами клубы в рамках финансовой структуры, разработанной для обеспечения стабильности и конкурентного баланса. Эта структура одинаково применяется ко всем клубам лиги.

Криштиану полностью предан «Аль-Нассу» с момента своего прихода и играет важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой элитный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значительным он ни был, не принимает решений, выходящих за пределы его собственного клуба.

Недавние трансферы четко демонстрируют эту независимость. Один клуб усилился определенным образом. Другой выбрал другой подход. Это были решения клубов, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров.

Конкурентоспособность лиги говорит сама за себя. Учитывая, что первые четыре команды разделяют всего несколько очков, борьба за титул остается очень напряженной. Такой уровень равновесия свидетельствует о том, что система работает так, как и предполагалось.

Основное внимание остается сосредоточенным на футболе — на поле, где ему и положено быть, — и на поддержании надежной, конкурентной борьбы для игроков и болельщиков».