Эллас Верона

В пятницу, 6 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Пизой». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Верона

Совершенно неуверенно проходит сезон для «мастифов». После 23 туров Серии А на балансе команды всего 14 зачетных пунктов, из-за чего она и занимает последнее, 20-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от безопасной зоны пока не критично и составляет всего 4 очка, поэтому «Верону» пока рано списывать со счетов.

Кубок Италии коллектив покинул на стадии 1/16 финала после поражения против «Венеции».

Пиза

Практически идентичные результаты показывает и новичок чемпионата. За 23 раунда Серии А коллектив также получил 14 баллов, которые позволяют ему занимать 19 место общего зачета. «Пиза» опережает «Верону» в турнирной таблице только благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов, однако от безопасной зоны ее также отделяет 4 очка.

Выступления в Кубке Италии коллектив также завершил на стадии 1/16 финала, где минимально проиграл «Торино».

Личные встречи

За последние 9 лет команды играли между собой только один раз – в 1 круге текущего сезона Серии А. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

«Верона» проиграла каждый из последних 4-х домашних поединков.

«Пиза» не победила ни в одном выездном поединке этого сезона. На счету команды 5 поражений и 7 ничьих.

«Пиза» и «Верона» соответственно забили 19 и 18 голов в текущем сезоне Серии А – 4-й и 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Хотя обе команды нуждаются в очках, учитывая их проблемы в атаке не стоит ожидать слишком результативной игры. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).