Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Кубок Италии
Аталанта
05.02.2026 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз
05 февраля 2026, 16:40 |
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

5 февраля на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 1/4 финала кубка Италии, в котором Аталанта встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда долго ассоциировалась с Гасперини - именно его многолетняя работа и вывела ранее скромный проект ко статусу завсегдатая Лиги чемпионов. Даже в последнем своем, прошлом сезоне, Джан Пьеро с подопечными выступал там в плей-офф, заодно сумев закончить на третьем месте в Серии А. И как же сильно потеряли в Бергамо от решения сделать его преемником Юрича, которого пришлось сменять уже через несколько месяцев из-за провальных результатов!

Куда лучше получается у нынешнего тренера, Палладино. С ним получилось пробиться снова в плей-офф Лиги чемпионов. Да и в Серии А клуб вернулся в зону еврокубков, правда, во-первых, все равно заметно отстает от квартета лидеров, во-вторых, в трех последних турах дважды терялись очки. Тем интереснее потенциально становится кубок, в котором можно добиться альтернативного успеха в нынешнем сезоне.

Ювентус

Клуб после расставания с Аллегри провел несколько неудачных экспериментов с тренерскими назначениями. Сначала, перед прошлым сезоном, переманили засветившегося в Болонье Тьяго Мотту, но его пришлось с позором увольнять примерно год назад. Сменивший его свой бывший футболист, Тудор, первую задачу выполнил - 2024/2025 закончили в четверке лучших. Но потом справлялся все хуже, и на фоне затянувшейся серии неудач, переросшей в сплошные поражения, его уволили.

После этого в Турине ожидаемо сделали ставку на опыт в лице Спаллетти. Пока что кажется, что не прогадали. Да, Лучано тоже допускает с новыми подопечными осечки, типа 0-1 с Кальяри, но они случаются все реже на фоне постоянных побед в других матчах.

Статистика личных встреч

В трех последних официальных поединках было две ничьи и победа Аталанты.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и условным, гостей из Турина. В целом, можно ставить, что Спаллетти обыграет Палладино даже на выезде, но с форой 0 (коэффициент - 1,82 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
5 февраля 2026 -
22:00
Ювентус
Фора Ювентуса (0) 1.82
Аталанта Ювентус Аталанта - Ювентус Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
