ОФИЦИАЛЬНО. Забил 100 голов. Бавария подписала контракт с вингером
Гнабри решил остаться в команде
Клуб Бундеслиги Бавария официально объявил о новом контракте атакующего полузащитника Сержа Гнабри – договор теперь действует до лета 2028 года.
30-летний игрок провел в составе мюнхенского гранда более 8 лет, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.
Гнабри шесть раз завоевал чемпионский титул Германии, выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и другие трофеи.
В нынешнем сезоне немец забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах.
✨ 𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 ✨— FC Bayern (@FCBayernEN) February 5, 2026
Continuing the legacy of the number 7️⃣ #Gnabry2028 pic.twitter.com/hhT2TTyB2Q
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не без проблем в финал пробрались испанцы
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса