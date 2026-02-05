ОФИЦИАЛЬНО. Забил 100 голов. Бавария подписала контракт с вингером

Клуб Бундеслиги Бавария официально объявил о новом контракте атакующего полузащитника Сержа Гнабри – договор теперь действует до лета 2028 года.

30-летний игрок провел в составе мюнхенского гранда более 8 лет, забил 100 голов и сделал 69 результативных передач.

Гнабри шесть раз завоевал чемпионский титул Германии, выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и другие трофеи.

В нынешнем сезоне немец забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах.