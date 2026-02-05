Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Баранка от чемпионки USO-21. С кем сыграет Олейникова в полуфинале в Клуже?
05 февраля 2026, 17:45
Баранка от чемпионки USO-21. С кем сыграет Олейникова в полуфинале в Клуже?

Эмма Радукану уверенно одолела Майю Хвалиньскую в четвертьфинале WTA 250 в Румынии

Баранка от чемпионки USO-21. С кем сыграет Олейникова в полуфинале в Клуже?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) узнала соперницу в полуфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале Олейникова сыграет против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану (Великобритания, WTA 30), которая в своем поединке 1/4 финала уверенно одолела Майю Хвалиньскую (Польша, WTA 146).

Радукану переиграла Хвалиньскую со счетом 6:0, 6:4 за 1 час и 11 минут. Помимо Майи, Эмма в Клуже также одолела Грет Миннен и Кэти Юван.

Эмма проведет пятый полуфинал на уровне Тура и поборется за второй финал.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала

Эмма Радукану (Великобритания) [1] – Майя Хвалиньской (Польша) – 6:0, 6:4

Майя Хвалиньска Эмма Радукану WTA Клуж-Напока Александра Олейникова
