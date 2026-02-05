Баранка от чемпионки USO-21. С кем сыграет Олейникова в полуфинале в Клуже?
Эмма Радукану уверенно одолела Майю Хвалиньскую в четвертьфинале WTA 250 в Румынии
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) узнала соперницу в полуфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В полуфинале Олейникова сыграет против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану (Великобритания, WTA 30), которая в своем поединке 1/4 финала уверенно одолела Майю Хвалиньскую (Польша, WTA 146).
Радукану переиграла Хвалиньскую со счетом 6:0, 6:4 за 1 час и 11 минут. Помимо Майи, Эмма в Клуже также одолела Грет Миннен и Кэти Юван.
Эмма проведет пятый полуфинал на уровне Тура и поборется за второй финал.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала
Эмма Радукану (Великобритания) [1] – Майя Хвалиньской (Польша) – 6:0, 6:4
