ОФИЦАЛЬНО. Кривбасс усилился нападающим-легионером

Израильский нападающий Шами Адам на правах аренды перебрался из «Хапоэля» Тель-Авив в «Кривбасс». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Формат сделки: аренда на полгода с опцией выкупа 20-летнего бомбардира.

В текущем сезоне Шами Адам провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 тысяч евро.

