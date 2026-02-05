Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
05 февраля 2026, 19:16 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:29
ОФИЦАЛЬНО. Кривбасс усилился нападающим-легионером

В Украине полгода в аренде проведет Шами Адам

ОФИЦАЛЬНО. Кривбасс усилился нападающим-легионером
ФК Кривбасс. Шами Адам

Израильский нападающий Шами Адам на правах аренды перебрался из «Хапоэля» Тель-Авив в «Кривбасс». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Формат сделки: аренда на полгода с опцией выкупа 20-летнего бомбардира.

В текущем сезоне Шами Адам провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 тысяч евро.

Ранее стало известно, в каком клубе проходит просмотр легионер «Кривбасса».

трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу Кривбасс Кривой Рог Хапоэль Тель-Авив
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
