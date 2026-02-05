ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником

Французский защитник Саша Боэ на правах аренды перебрался из «Баварии» в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Срок арендного соглашения составляет полгода. У гранда чемпионата Турции будет опция выкупа француза.

Боэ прошлой зимой перебрался из «Галатасарая» в «Баварию». В текущем сезоне француз провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, успел отличиться одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о то, что «Бавария» подписала контракт с вингером.