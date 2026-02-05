Германия05 февраля 2026, 19:39 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником
Саша Боэ ближайшие полгода проведет в «Галатасарае»
Французский защитник Саша Боэ на правах аренды перебрался из «Баварии» в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Срок арендного соглашения составляет полгода. У гранда чемпионата Турции будет опция выкупа француза.
Боэ прошлой зимой перебрался из «Галатасарая» в «Баварию». В текущем сезоне француз провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, успел отличиться одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о то, что «Бавария» подписала контракт с вингером.
