ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником

Германия
05 февраля 2026, 19:39 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:32
Саша Боэ ближайшие полгода проведет в «Галатасарае»

Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Боэ

Французский защитник Саша Боэ на правах аренды перебрался из «Баварии» в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Срок арендного соглашения составляет полгода. У гранда чемпионата Турции будет опция выкупа француза.

Боэ прошлой зимой перебрался из «Галатасарая» в «Баварию». В текущем сезоне француз провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, успел отличиться одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о то, что «Бавария» подписала контракт с вингером.

Саша Боэ трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока Галатасарай Бавария чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Галатасарай
