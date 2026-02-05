Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами

Дебютант УПЛ «Кудровка» заинтересован в усилении состава игроками донецкого «Шахтера». Клуб из Черниговской области ведет переговоры об аренде двух молодых исполнителей – защитника и полузащитника.

Речь идет о 22-летнем Марьяне Фарине и 21-летнем Антоне Глущенко. Оба футболиста сейчас проходят подготовку вместе с первой командой «горняков», однако рассматривают вариант временного перехода в «Кудровку» ради получения стабильной игровой практики во второй половине сезона.

Переговоры между сторонами продолжаются.