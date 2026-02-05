Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:02 |
1331
3

Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами

«Горняки» могут отдать в аренду Фарину и Глущенко

1331
3 Comments
ФК Шахтер. Марьян Фарина

Дебютант УПЛ «Кудровка» заинтересован в усилении состава игроками донецкого «Шахтера». Клуб из Черниговской области ведет переговоры об аренде двух молодых исполнителей – защитника и полузащитника.

Речь идет о 22-летнем Марьяне Фарине и 21-летнем Антоне Глущенко. Оба футболиста сейчас проходят подготовку вместе с первой командой «горняков», однако рассматривают вариант временного перехода в «Кудровку» ради получения стабильной игровой практики во второй половине сезона.

Переговоры между сторонами продолжаются.

Шахтер Донецк Кудровка аренда игрока трансферы УПЛ трансферы Марьян Фарина Антон Глущенко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Денис Брегін
якби не ліміт в землерийок одні чумаргєзи б грали.
+2
Burevestnik
16 іносранців в складі легіонерів - 
молодь треба в оренду віддати!!!)
+1
