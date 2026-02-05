Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс – 3:0. Наказали за ошибку. Видео голов
Команда Младена Бартуловича обыграла клуб из МЛС
«Металлист 1925» ко второй половине сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб провел спарринг с «Сиэтл Саундерс», который выступает в МЛС.
«Металлист 1925» вышел вперед на 13-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Владислав Калитвинцев перехватил передачу голкипера и отправил мяч в сетку.
На 23-й минуте счет стал 2:0 в пользу харьковского клуба. Автором гола стал капитан «Металлиста 1925» Иван Калюжный.
«Металлист 1925» продолжил забивать и после перерыва. На 52-й минуте отличился Кристиан Мба.
Товарищеский матч. Испания. 5 февраля
«Металлист 1925» (Украина) – «Сиэтл Саундерс» (США) – 3:0
Голы: Калитвинцев, 13, Калюжный 23, Мба, 52
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дебютант Премьер-лиги официально подтвердил аренду 21-летнего Андрея Маткевича
Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе