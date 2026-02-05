Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 17:00 – FT 3 : 0
Сиэтл Саундерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс – 3:0. Наказали за ошибку. Видео голов

Команда Младена Бартуловича обыграла клуб из МЛС

ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» ко второй половине сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб провел спарринг с «Сиэтл Саундерс», который выступает в МЛС.

«Металлист 1925» вышел вперед на 13-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Владислав Калитвинцев перехватил передачу голкипера и отправил мяч в сетку.

На 23-й минуте счет стал 2:0 в пользу харьковского клуба. Автором гола стал капитан «Металлиста 1925» Иван Калюжный.

«Металлист 1925» продолжил забивать и после перерыва. На 52-й минуте отличился Кристиан Мба.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Сиэтл Саундерс» (США) – 3:0

Голы: Калитвинцев, 13, Калюжный 23, Мба, 52

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

