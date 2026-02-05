Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла Юань Юэ (Китай, WTA 130) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала

Юань Юэ (Китай) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:4, 0:6, 5:7

В третьей партии Дарья побеждала 3:1, но растеряла преимущество – Юань Юэ вышла подавать на матч в девятом гейме при счете 5:4. Снигур сумела выиграть три гейма подряд, в частности сделать два брейка, и одержать победу.

Для Снигур это будет дебютный полуфинал на уровне Тура. В Клуж-Напоке она стартовала с квалификации и уже выиграла пять матчей, также пройдя Ангелину Калинину, Алену Большову, Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона и Жаклин Кристиан.

Следующей соперницей Снигур будет третья сеяная Сорана Кырстя (Румыния, WTA 36) – 35-летняя румынка проводится последний сезон в карьере.

Помимо Дарьи Снигур, в полуфинале Клуж-Напоки также сыграет украинка Александра Олейникова, которая встретится с Эммой Радукану. Полуфиналы в Клуже состоятся 6 февраля.