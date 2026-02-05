Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
WTA
05 февраля 2026, 22:44 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:53
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура

36 Comments
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла Юань Юэ (Китай, WTA 130) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/4 финала

Юань Юэ (Китай) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:4, 0:6, 5:7

В третьей партии Дарья побеждала 3:1, но растеряла преимущество – Юань Юэ вышла подавать на матч в девятом гейме при счете 5:4. Снигур сумела выиграть три гейма подряд, в частности сделать два брейка, и одержать победу.

Для Снигур это будет дебютный полуфинал на уровне Тура. В Клуж-Напоке она стартовала с квалификации и уже выиграла пять матчей, также пройдя Ангелину Калинину, Алену Большову, Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона и Жаклин Кристиан.

Следующей соперницей Снигур будет третья сеяная Сорана Кырстя (Румыния, WTA 36) – 35-летняя румынка проводится последний сезон в карьере.

Помимо Дарьи Снигур, в полуфинале Клуж-Напоки также сыграет украинка Александра Олейникова, которая встретится с Эммой Радукану. Полуфиналы в Клуже состоятся 6 февраля.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Дарина, сонечко, ну що ж ти стільки років талант свій марнувала 
Ответить
+11
roman75zpr
Огонь! Ну и выдали сегодня Даша с Сашей! Ну умницы!
Ответить
+11
Vitaly Kozak
Молодчинка! Настільки валідольного завершення її матчів не пригадую. І післяматчеве "Слава Україні!" прозвучало дуже доречно.
Ответить
+10
C.Пеклов
Молодчинка Даринка!Дякую за радість!
Ответить
+10
Олександр Науменко
Китайоза так і не зрозуміла з ким грала, це ж татина доня.А хто такий, наразі, український татку, їм ніколи не зрозуміти, ніколи. Сашко не дасть збрехати. Дві неординарні україночки рулять. Україна- Китай 2-0. Молодці дівчата, два півфінала + три чвертьфінала ITF. Сьогодні наш день. 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Олексій Олексієв
Молодчинка Даша! Незвична техніка в неї. Але дає результати.
Ответить
+9
Vitaly Kozak
Сьогодні в одиночці всі наші дівчата перемогли. Саша, Дарина на цьому турнірі, а в турнірах ITF Вероніка, Дарія та Єлизавета.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Знай наших, Саша і Даша просто космос, проявили характер!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
pzs123456
Молодець, що казати. Хоча помилок було,що від Снігур,що від кітаянки. Ще б відсоток першої подачи покращити, а так видно,що з головою дружить,корт бачить. Коротше набагато краще Ястремської.
Ответить
+6
aleks8-48
Снігур пріємно вразила. Мабуть точніше за усіх українок подає першу подачу.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр Кравченко
Коли у нас було дві тенісистки на одному турнірі wta 1/2 ?
Ответить
+5
mevast
Гру високого рівня показує Даринка на цьому турнірі. Атакувальний стиль імпонує. Проте помилки у вирішальні моменти гри примушували братись за серце. Та й диван не витримував таких навантажень. Треба віддати належне суперниці. Не очікував такого спротиву. Даринко відпочинь, заспокойся і не збавляй обертів. Титул чекає на тебе.
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Кравченко
Боже як їй потрібен цей турнір для впевненості .Вона обігрувала Наваро по юніорам на траві ,харді і навіть на своєму ненависному грунті програла їй в 3 сетах .
Ответить
+4
Vitaly Kozak
Досі перед очима той вкорочений від китаянки десь в останньому чи передостанньому геймах. Як же Дарина до нього дотягнулась! У мене тоді серце йокнуло.
Ответить
+3
androma
З господаркою буде непросто грати, для Кирсті це лебедина пісня, але різниця в 13 років це плюс для Дарії
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
androma
їй би ще укороченими навчитись грати
Ответить
+3
Vadym
Мені здається, чи Снігур додала в потужності і сама виглядає більш габаритно. З'явився арактер
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Кравченко
Сьогодні було україно китайське протистояння ,а завтра україно румунське .😁
Ответить
+2
Олександр Науменко
На цьому турнірі Дарина виглядає іншим психотипом. Незвично, але приємно.
Ответить
+2
androma
Олійникова в 17 :00,  Снігур в18:10  
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
