В шаге от киевского дерби. Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Клуж-Напоке

5 января на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоялись матчи 1/4 финала.

В полуфинал соревнований пробились сразу две украинские теннисистки: Александра Олейникова и Дарья Снигур. Для обеих это будет дебютный полуфинальный матч в карьере.

Украинкаи выиграли у китаянок: Олейникова в четвертьфинале одолела Ван Синьюй, а Дарья Снигур справилась с Юань Юэ.

Александре в полуфинале будет противостоять первая сеяная и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану. А Снигур поборется против Сораны Кырсти, которая посеяная под третьим номером.

Радукану в четвертьфинале разобралась с Майей Хвалиньской, а Кырстя выбила прошлогоднюю победительницу этих соревнований Анастасию Потапову.

И Олейникова, и Снигур родом из Киева и сейчас живут в столице Украины. Полуфиналы в Клуже-Напоке состоятся 6 февраля.

WTA 250 Клуж-Напока. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [1] – Майя Хвалиньская – 6:0, 6:4

Ван Синьюй [4] – Александра Олейникова – 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Анастасия Потапова [5] – Сорана Кырстя [3] – 5:7, 4:6

Юань Юэ – Дарья Снигур [Q] – 6:4, 0:6, 5:7

WTA 250 Клуж-Напока. Пары 1/2 финала

Эмма Радукану [1] – Александра Олейникова

Сорана Кырстя [3] – Дарья Снигур [Q]