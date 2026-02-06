Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удар с левой ноги. В Дженоа планируют продлить контракт с Малиновским
Италия
06 февраля 2026, 01:37 | Обновлено 06 февраля 2026, 01:55
44
0

Удар с левой ноги. В Дженоа планируют продлить контракт с Малиновским

Также в клубе хотят пролонгировать соглашения с Аароном Мартином и Калебом Экубаном

06 февраля 2026, 01:37 | Обновлено 06 февраля 2026, 01:55
44
0
Удар с левой ноги. В Дженоа планируют продлить контракт с Малиновским
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский клуб «Дженоа» планирует продлить контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

Об этом заявил спортивный директор генуезского клуба Диего Лопес во время пресс-конференции после завершения зимнего трансферного окна. По его словам, клуб намерен защитить ключевых игроков команды, и следующим шагом после трансферной кампании станут переговоры о продлении контрактов.

Помимо Малиновского, «Дженоа» в ближайшее время проведет встречи с Аароном Мартином и Калебом Экубаном. Контракт Мартина истекает уже в июне, однако в его соглашении прописана односторонняя опция продления еще на один сезон.

В клубе подчеркивают, что все трое футболистов играют важную роль в команде. Малиновский благодаря своему удару с левой ноги остается постоянной угрозой для соперников при дальних ударах. В матче против «Болоньи» именно его вклад стал ключевым, украинец был одним из инициаторов камбэка с 0:2 до 3:2.

Руслан Малиновский в текущем сезоне провел за «Дженоа» 22 матча (21 в Серии A и 1 игра Кубка), забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»
Определено будущее лидера сборной Украины Малиновского
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу продление контракта Руслан Малиновский Калеб Экубан
Николай Степанов Источник: Tuttomercatoweb
