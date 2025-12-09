Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
Италия
09 декабря 2025, 10:39
Украинский полузащитник «Дженоа» забил гол в ворота «Удинезе»

ФК Дженоа. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал о победе в матче 14-го тура Серии А против Удинезе (2:1), в котором реализовал пенальти.

«Поздравляю ребят, мы хорошо поработали. По опыту знаю, что играть против «Удинезе» непросто, тяжело набрать очки в Удине. Результат важен, поле отличное, рад победе.

Я тренировался всего два дня из-за простуды и доволен. 582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, что сломал это проклятие и больше не ошибусь. Пенальти – это лотерея: хаос, часть футбола».

Видеообзор матча. Удинезе – Дженоа – 1:2

Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Николай Степанов Источник: pianetagenoa1893
