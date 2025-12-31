Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Лука сравнил Месси и Роналду
Хорватский полузащитник Лука Модрич, ныне выступающий за итальянский Милан, ответил на «вечный» вопрос. Хорват выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Криштиану Роналду?
– Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали целую эпоху в футболе. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним вместе, он был моим партнером в «Реале».
Могу заверить, что он не только крупный футболист, но и невероятный человек. Многие этого не знают, но у него большое сердце, он всегда готов помочь. И он очень прост, обычен в общении.
– А Месси?
– Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже великолепен. Как футболист он замечательный, – сказал Модрич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»
Sport.ua традиционно итожит промежуточный финиш чемпионата