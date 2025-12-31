Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Италия
Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»

Лука сравнил Месси и Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник Лука Модрич, ныне выступающий за итальянский Милан, ответил на «вечный» вопрос. Хорват выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Криштиану Роналду?

– Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали целую эпоху в футболе. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним вместе, он был моим партнером в «Реале».

Могу заверить, что он не только крупный футболист, но и невероятный человек. Многие этого не знают, но у него большое сердце, он всегда готов помочь. И он очень прост, обычен в общении.

– А Месси?

– Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже великолепен. Как футболист он замечательный, – сказал Модрич.

Лука Модрич Лионель Месси Криштиану Роналду чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Corriere della Sera
