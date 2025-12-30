Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 05:22 | Обновлено 30 декабря 2025, 05:55
Милевский признался, почему не стал как Роналду

Артем рассказал о своих слабостях

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский откровенно рассказал, почему образ жизни Криштиану Роналду кажется ему недостижимым.

– Что, на твой взгляд, является наиболее трудным в профессиональном футболе? Если брать не только спорт, а жизнь в целом.

«Для меня – акцентирую на этом – сложнее всего было бы придерживаться такого же графика, как Криштиану Роналду, быть настолько фанатичным профессионалом.

Буду честен: я просто не способен на такое. Мне необходимо иногда расслабиться, выпить бокал пива или вина, провести время где–нибудь...

Я искренне не представляю, как он выдерживает подобный ритм. Возможно, если бы я строго следовал его примеру – фанатично тренировался, соблюдал режим даже глубокой ночью – мои достижения могли бы быть сопоставимы.

– Это ведь всегда серьезная борьба с собственными желаниями.

«Для меня это нонсенс – нечто запредельное. Ты задал вопрос – я поделился своим видением. Вот такая ситуация», – резюмировал Милевский.

Криштиану Роналду Артем Милевский Динамо Киев сборная Украины по футболу
Михаил Олексиенко Источник: YouTube
Iigor6583
 Ледащо і випивоха. 
