Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я на этом зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную
Сборная УКРАИНЫ
09 февраля 2026, 13:01 |
94
0

«Я на этом зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную

Атакующий полузащитник ЛНЗ готов помочь «сине-желтым», если того потребует ситуация

09 февраля 2026, 13:01 |
94
0
«Я на этом зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную
Кривбасс. Егор Твердохлеб

Уже не первый сезон в сборной Украины присутствует проблема нападающих. Один форвард есть, второй мало играет, третий травмирован, и так было не один раз. Впрочем, главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров не спешит вызывать в свое распоряжение новых футболистов этого амплуа.

Отечественные специалисты уже не раз отмечали, что можно было бы попробовать того или иного исполнителя. В частности, Егора Твердохлеба, который в роли атакующего полузащитника, иногда его использовали и на острие, за полтора года в «Кривбассе» забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. Сейчас игрок перешел в ЛНЗ, где главный тренер лидера чемпионата Виталий Пономарев перевел Твердохлеба как раз на позицию центрфорварда. И он уже забивает в контрольных матчах.

Что сам думает по поводу вызова в сборную Украины новичок черкасской команды, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Егор, на протяжении последних полутора лет ты демонстрируешь стабильный уровень игры. О сборной Украины думаешь?
– Я на этом не зацикливаюсь. Моя задача играть и показывать качественный футбол, тот футбол, который от меня требует главный тренер. Если Сергей Ребров посчитает, что я смогу чем-то помочь национальной команде, меня вызовут, ни больше, ни меньше.

– Спросил тебя об этом потому, что уже не от одного специалиста слышал, что Егор Твердохлеб заслужил быть вызван в сборную, поскольку в атаке «сине-желтых» время от времени возникают проблемы.
– Если речь идет о нападающих, то это не совсем моя позиция. Да, сейчас я на острие, но к этой роли нужно привыкнуть. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошая ли это идея, покажет время.

По теме:
В УАФ не заложены средства на подготовку к участию сборной Украины на ЧМ
Кардинальное отличие. Лучший бомбардир УПЛ – о тренере Кривбасса и ЛНЗ
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала роскошную грудь
Егор Твердохлеб сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 10
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 2
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера

Эдди Хау летом покинет пост коуча «Ньюкасла»

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Футбол | 09.02.2026, 10:27
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Футбол | 09.02.2026, 06:02
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 4
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем