Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Бывший наставник нашей национальной команды Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua назвал, возможно, самую слабую сторону в игре подопечных Сергея Реброва.

– На атаку у нас все неплохо играют, – сказал Маркевич. – А вот при обороне собственных ворот часто возникают проблемы. И это касается не только защитников. Хромает именно командная игра «сине-желтых» при атаках соперника. В матче со Швецией, а возможно, и в финальном поединке за право выхода на чемпионат мира, придется много отрабатывать у своих ворот, много бегать.

Но самое основное – нельзя ни секунды давать вольно дышать сопернику. А это не самая наша сильная сторона, когда при потере мяча мы начинаем отбирать. Не всегда получается делать это слаженно. Поэтому на таких моментах необходимо акцентировать внимание.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.