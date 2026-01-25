Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву
Australian Open
25 января 2026, 20:28
ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву

Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала Australian Open 2026

ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 января украинка Элина Свитолина выиграла у Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Элина одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 24 минут. Свитолина во второй раз сыграла с Андреевой и впервые одолела россиянку.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Свитолина – Андреева!

Элина в четвертьфинале Australian Open поборется против третьей ракетки мира Коко Гауфф.

🏆 Australian Open 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина [12] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву

