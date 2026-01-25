ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву
Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января украинка Элина Свитолина выиграла у Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Элина одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 24 минут. Свитолина во второй раз сыграла с Андреевой и впервые одолела россиянку.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Свитолина – Андреева!
Элина в четвертьфинале Australian Open поборется против третьей ракетки мира Коко Гауфф.
🏆 Australian Open 2026. 1/8 финала
Элина Свитолина [12] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4
