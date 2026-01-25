ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
Элина дважды оставила послание всему миру, «закенселив нейтралок» самостоятельно
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла уже четыре матча на Открытом чемпионате Австралии 2026, в частности дважды переиграв россиянок, которые выступают в «нейтральном» статусе.
В 1/16 финала Australian Open Элина выбила Диану Шнайдер, а в четвертом раунде справилась с Миррой Андреевой.
После завершения этих поединков Свитолина нарисовала на камере крест. Элина оставила послание всему миру, «закенселив нейтралок» самостоятельно.
В четвертьфинале мейджора в Мельбурне Элина встретится с Коко Гауфф.
ФОТО. Крест от Свитолиной после матча со Шнайдер
ФОТО. Крест от Свитолиной после матча с Андреевой
