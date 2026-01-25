Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
Australian Open
ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест

Элина дважды оставила послание всему миру, «закенселив нейтралок» самостоятельно

ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла уже четыре матча на Открытом чемпионате Австралии 2026, в частности дважды переиграв россиянок, которые выступают в «нейтральном» статусе.

В 1/16 финала Australian Open Элина выбила Диану Шнайдер, а в четвертом раунде справилась с Миррой Андреевой.

После завершения этих поединков Свитолина нарисовала на камере крест. Элина оставила послание всему миру, «закенселив нейтралок» самостоятельно.

В четвертьфинале мейджора в Мельбурне Элина встретится с Коко Гауфф.

ФОТО. Крест от Свитолиной после матча со Шнайдер

ФОТО. Крест от Свитолиной после матча с Андреевой

По теме:
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января
ФОТО. Убрала еще одну россиянку. Как это было: Свитолина одолела Андрееву
ВИДЕО. Свитолина – о победе над Андреевой и предстоящем матче против Гауфф
фото Элина Свитолина Australian Open 2026 Мирра Андреева Диана Шнайдер
