Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Тренер высказался о новичках команды
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал текущий сезон команды, упомянув украинского защитника Илью Забарного и Люку Шевалье.
«Мы сыграли только один матч тем составом, который играл в финале Лиги чемпионов, и то с игроками, готовыми на 50%... Если посмотреть на турнирную таблицу ЛЧ, то из восьми команд нашей группы шесть претендуют на топ-8. Сезон невероятный, но кроме Забарного, Шевалье и главного тренера, к которым почему-то прилипает очень много критики», — сказал тренер.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отклонил чрезвычайно щедрое предложение от руководства парижского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанцы внимательно следят за Шапаренко
Футболист пошутил о Кендзереке