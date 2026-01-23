Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал текущий сезон команды, упомянув украинского защитника Илью Забарного и Люку Шевалье.

«Мы сыграли только один матч тем составом, который играл в финале Лиги чемпионов, и то с игроками, готовыми на 50%... Если посмотреть на турнирную таблицу ЛЧ, то из восьми команд нашей группы шесть претендуют на топ-8. Сезон невероятный, но кроме Забарного, Шевалье и главного тренера, к которым почему-то прилипает очень много критики», — сказал тренер.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отклонил чрезвычайно щедрое предложение от руководства парижского клуба.