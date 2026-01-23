Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Франция
23 января 2026, 23:42
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»

Тренер высказался о новичках команды

Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал текущий сезон команды, упомянув украинского защитника Илью Забарного и Люку Шевалье.

«Мы сыграли только один матч тем составом, который играл в финале Лиги чемпионов, и то с игроками, готовыми на 50%... Если посмотреть на турнирную таблицу ЛЧ, то из восьми команд нашей группы шесть претендуют на топ-8. Сезон невероятный, но кроме Забарного, Шевалье и главного тренера, к которым почему-то прилипает очень много критики», — сказал тренер.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отклонил чрезвычайно щедрое предложение от руководства парижского клуба.

Люка Шевалье Илья Забарный Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: RMC Sport
