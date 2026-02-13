Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 08:24
«Пока есть время». Лупашко удивил заявлением, заговорив о тренерстве

Владислав пост в Instagram

«Пока есть время». Лупашко удивил заявлением, заговорив о тренерстве
Владислав Лупашко

Бывший главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко опубликовал сообщение в социальных сетях, где заявил, что время подумать над ошибками.

«Пока есть время – думаю о том, что для меня важно в работе. И кое-какие вещи хочется зафиксировать. Я не люблю полный контроль!

Когда игрок боится ошибиться и постоянно смотрит на скамью – это уже не игра. Это выполнение инструкций. Ошибка – это пространство для проявления. Команда становится жива не тогда, когда все под контролем. А тогда, когда в ней есть личность», – написал Лупашко.

Владислав Лупашко покинул расположение львовских Карпат 31 декабря 2025 года. Ныне «львов» возглавил испанский специалист Фран Фернандес, который и готовит команду ко второй части сезона УПЛ

