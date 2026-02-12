Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана
Поединок «Кудровка» – «Токтогул» состоится 12 февраля в 10:00 по Киеву
«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.
Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. «Токтогул» проведет первый сезон в элитном дивизионе.
В пятницу, 13 февраля, «Кудровка» проведет заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником станет чешский клуб «Опава».
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 10:00
«Кудровка» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан)
Трансляция матча не запланирована
