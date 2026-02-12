Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 09:50 | Обновлено 12 февраля 2026, 09:54
20
0

Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана

Поединок «Кудровка» – «Токтогул» состоится 12 февраля в 10:00 по Киеву

12 февраля 2026, 09:50 | Обновлено 12 февраля 2026, 09:54
20
0
Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана
ФК Кудровка

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Чемпионат Кыргызстана проводится по системе весна-осень. «Токтогул» проведет первый сезон в элитном дивизионе.

В пятницу, 13 февраля, «Кудровка» проведет заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником станет чешский клуб «Опава».

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля. 10:00

«Кудровка» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь проводит спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Играют с чемпионом Латвии. ЛНЗ проводит товарищеский матч с ФК Рига
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11 февраля 2026, 11:05 7
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Снукер | 12 февраля 2026, 07:19 1
Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open

Квалификация рейтингового турнира проходит в английском Барнсли

Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Футбол | 12.02.2026, 08:33
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 01:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Футбол | 11.02.2026, 10:20
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 6
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 3
Бокс
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем