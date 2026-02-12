Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины Рыбалка нашел новую работу
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 11:01 |
912
0

Теперь уже бывший футболист присоединился к тренерскому штабу львовского «Руха» U-19

ФК Рух Львов. Сергей Рыбалка

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка официально присоединился к тренерскому штабу львовского «Руха» U-19.

35-летний специалист будет выполнять роль ассистента нынешнего наставника Богдана Есыпа в команде юниоров «желто-черных».

Сергей Рыбалка родился 1 апреля 1990 года в селе Ямное Сумской области. Воспитывался в харьковском «Арсенале», после чего попал в киевское «Динамо».

За основную команду «бело-синих» провел более сотни матчей, дважды становился чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины.

Кроме того, Сергей выступал за «Александрию», ЛНЗ и «Лесное». Также имеет опыт выступлений за зарубежные клубы – чешский «Слован» и турецкий «Сивасспор».

За юношеские и молодежные сборные Украины Рыбалка сыграл 28 матчей, а в составе сборной U-19 одержал победу на Чемпионате Европы в 2009 году. За главную команду страны провел девять матчей.

После завершения профессиональной карьеры в ноябре 2025 года начал тренерскую деятельность и возглавил медиафутбольный клуб «Ruh Media Team». Специалист будет совмещать этот пост с работой в тренерском штабе «Руха» U-19.

По теме:
УАФ назначила главных тренеров национальных сборных команд Украины
Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Клуб Первой лиги подписал семь игроков. Есть воспитанники Динамо и Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух Львов U-19 Сергей Рыбалка Динамо Киев назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ФК Рух Львов
