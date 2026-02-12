Компани прокомментировал выход Баварии в полуфинал Кубка Германии

Бельгийский тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу его команды над «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии (2:0):

«В каждом турнире нужно верить, что ты можешь дойти до конца и выиграть титул. Каждый может мечтать об этом. Но я скорее прагматик. Сегодня мы хорошо сыграли, поэтому и выиграли, и это увеличивает наши шансы на проход дальше. Для меня это самое главное. А с завтрашнего дня все внимание будет приковано к «Вердеру».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.