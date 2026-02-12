Германия12 февраля 2026, 12:35 |
122
0
Компани прокомментировал выход Баварии в полуфинал Кубка Германии
В четвертьфинале мюнхенская команда со счетом 2:0 обыграла «РБ Лейпциг»
12 февраля 2026, 12:35 |
122
0
Бельгийский тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу его команды над «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии (2:0):
«В каждом турнире нужно верить, что ты можешь дойти до конца и выиграть титул. Каждый может мечтать об этом. Но я скорее прагматик. Сегодня мы хорошо сыграли, поэтому и выиграли, и это увеличивает наши шансы на проход дальше. Для меня это самое главное. А с завтрашнего дня все внимание будет приковано к «Вердеру».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву
Футбол | 12 февраля 2026, 07:00 3
Футболист уйдет по окончании контракта
Олимпийские игры | 11.02.2026, 21:59
Футбол | 12.02.2026, 10:19
Футбол | 12.02.2026, 07:05
Комментарии 0
Популярные новости
10.02.2026, 16:49 23
10.02.2026, 09:49 81
11.02.2026, 06:12 2
11.02.2026, 11:05 7
10.02.2026, 10:02 15
11.02.2026, 01:32
11.02.2026, 08:14 6
11.02.2026, 07:02 19