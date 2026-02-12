Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Компани прокомментировал выход Баварии в полуфинал Кубка Германии
Германия
12 февраля 2026, 12:35 |
122
0

Компани прокомментировал выход Баварии в полуфинал Кубка Германии

В четвертьфинале мюнхенская команда со счетом 2:0 обыграла «РБ Лейпциг»

12 февраля 2026, 12:35 |
122
0
Компани прокомментировал выход Баварии в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Бельгийский тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу его команды над «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Кубка Германии (2:0):

«В каждом турнире нужно верить, что ты можешь дойти до конца и выиграть титул. Каждый может мечтать об этом. Но я скорее прагматик. Сегодня мы хорошо сыграли, поэтому и выиграли, и это увеличивает наши шансы на проход дальше. Для меня это самое главное. А с завтрашнего дня все внимание будет приковано к «Вердеру».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.

По теме:
Кейн выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Голы Кейна и Диаса. Бавария оформила выход в полуфинал Кубка Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг Венсан Компани пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву

Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Футбол | 12 февраля 2026, 07:00 3
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли

Футболист уйдет по окончании контракта

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 11.02.2026, 21:59
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
«Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону
Футбол | 12.02.2026, 10:19
«Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону
«Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12.02.2026, 07:05
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 15
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем