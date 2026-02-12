12 февраля на Босейль пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Бельгии, в котором Антверпен встретится с Андерлехтом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Антверпен

Команда напомнила о себе в полный голос при ван Боммеле, когда в 2023-м году собрала полный комплект национальных футбольных трофеев, в том числе впервые с 1957-го выиграла бельгийское первенство. Тогда же вышло сыграть и на групповом этапе Лиги чемпионов. Но вскоре и тренер сменился, и результаты снова стали скромнее. Так, в прошлом сезоне и вовсе ограничились пятым местом, еще и потом уступив право сыграть в еврокубках Шарлеруа.

В нынешнем сезоне результаты стали только еще хуже. На данный момент, после 0:2 с Мехеленом, в активе всего 30 очков после 24 туров и десятое место. Очевидно, что сезон можно спасти только через кубок. Там пройдено уже троих соперников, в том числе и сильный сейчас Сент-Труйден, да и первый, выездной поединок 1/2 финала принес успех.

Андерлехт

Клуб в прошлом сезоне продемонстрировал неплохой, а по меркам последнего времени так и просто хороший результат - занял итоговую четвертую позицию. Даже в еврокубки получилось вернуться, правда, там надолго бельгийцы на этот раз не задержались. В Лиге Европы их сразу выбил Хеккен, в Лиге конференций, пройдя Шериф, вылетели от АЕК.

Поначалу хотя бы более-менее удавалось играть на внутренней арене. Но в последнее время посыпались и там: четыре поражения в пяти крайних поединках при 0:0 с Дендером! Уже и тренера сняли, но пока что даже такой радикальный шаг не принес ни малейшего положительного эффекта на игру и результаты.

Статистика личных встреч

С 2024-го года Андерлехт не проигрывал очные поединки, и даже победил в половине из восьми крайних матчей. Но все же в первом раунде полуфинала он ничем не смог ответить дома на гол Янссена в раздевалку.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости из Брюсселя способны на камбэк. Но хозяева могут прагматично играть по результау - ставим, что они не проиграют (коэффициент - 1,6).