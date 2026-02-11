Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
12.02.2026 22:00 - : -
Арсенал
Англия
11 февраля 2026, 18:30 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:39
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 12 февраля в 22:00 по Киеву

В четверг, 12 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

Чрезвычайно уверенные результаты демонстрируют пчелы в текущем сезоне, даже несмотря на летний уход многих ключевых лиц из клуба. После 25 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 39 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на 7 месте турнирной таблицы. И от 5-й, и от 12-й строчки команду отделяет всего 5 баллов.

В Кубке Англии клуб одолел «Шеффилд Венздей» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять «Максфилду» с 6-го дивизиона.

Арсенал

«Канониры» также проводят феерический сезон. За 25 игр чемпионата Англии клубу удалось получить 56 зачетных пунктов, пока позволяют ему возглавлять турнирную таблицу. Расстояние от ближайшего преследователя, Манчестер Сити, на данный момент составляет уже 6 очков. В Кубке Англии коллектив выбил «Портсмут» и прошел в 1/16 финала, где будет играть против «Уигана».

В Лиге чемпионов англичане также доминируют – за 8 туров команда набрала рекордные 24 балла и заняла 1-е место общего зачета, благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». На балансе «канониров» 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Арсенал» непобедим на выезде уже 8 игр подряд. На балансе команды 1 ничья и 7 побед.
  • «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь в 1/4 предыдущих поединков.
  • В 5/6 последних матчах «Арсенала» было забито больше 2.5 гола.
  • «Брентфорд» уступил лишь в 1/8 предыдущих домашних поединков.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Генри, ван ден Берг, Айер, Кайоде – Яннельт, Ярмолюк – Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара – Тьяго

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Гаверц – Мартинелли, Дёкереш, Мадуэке

Прогноз

«Арсенал» набрал очень хорошую форму, особенно в выездных поединках, поэтому я поставлю на его победу (коэффициент 1.72 по линии БК betking).

