11 февраля 2026, 17:24 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:26
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии

Поединок состоится 11 февраля в 21:45 по Киеву

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на Альянц-Арене пройдет матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором Бавария встретится с РБ Лейпциг. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бавария

Команда при Компани провела довольно противоречиво прошлый сезон. С одной стороны, свою задачу Венсан выполнил, вернув в Мюнхен серебряную салатницу. Но, с другой, только ею и ограничился, и с остальных турниров, от кубка Германии и до летнего клубного чемпионата мира, гранд вылетал, причем далеко не в финалах.

Зато сейчас клуб смотрится очень солидно. Да, пока что добыт только один титул, в виде Суперкубка Германии. Но мало кто сомневается в том, что в Бундеслиге сохранится первое место - там уже невероятный отрыв. Да и в Лиге чемпионов были в основном победы, и только с Арсеналом там допустили осечку. Безусловно, для Кейна и компании в таких условиях кубковые перипетии не кажутся приоритетом. Но, конечно, никто не поймет проблем дома, тем более после недавних осечек на внутренней арене с Аугсбургом и Гамбургом.

РБ Лейпциг

Клуб приучил ко стабильно неплохим результатам на поле, при том, что еще и постоянно устраивает распродажу раскрученных тут футболистов. Но в прошлом сезоне этот проверенный вроде бы механизм все же дал сбой, причем болезненный: сначала остались без плей-офф в Лиге чемпионов, потом финишировали в Бундеслиге за пределами зоны еврокубков.

Возвращать потерянные позиции переманили из Вердера Оле Вернера - впрочем, при этом продолжая летом продавать ключевых игроков во главе с Шешко. И новый наставник в целом справляется - с учетом 2-1 в прошлом туре в Кельне, удается идти четвертым, хотя вся борьба впереди, причем с такими соперниками, как Штутгарт и Байер.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках у РБ Лейпциг получилось только однажды, в мае прошлого года дома, взять ничью - остальные матчи он чемпиону проигрывал.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.28 для Баварии и 10.60 для РБ Лейпциг. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что у гостей получится какой-то сюрприз. Согласимся и поставим на очередную победу хозяев арены с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Бавария
11 февраля 2026 -
21:45
РБ Лейпциг
Фора Баварии (-1.5) 1.80
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Бавария РБ Лейпциг Кубок Германии по футболу
