Мбоко отыграла матчбол на приеме у Андреевой и выбила россиянку из Дохи

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 13) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде канадка в трех сетах переиграла пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7), которая выступает в «нейтральном» статусе. Мбоко завершила поединок за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Мирра Андреева [5] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)

В третьей партии россиянка подавала на матч в 10-м гейме и даже имела матчбол, но Мбоко сумела отыграть и закрыть оппонентку на тай-брейке.

Виктория взяла реванш у Мирры за поражение в финале пятисотника в Аделаиде в начале 2026 года.

Мбоко в третий раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Следующей соперницей Виктории будет либо Елена Рыбакина, либо Чжэн Циньвень.

11 февраля свои матчи 1/8 финала в Дохе также уже выиграли Мария Саккари (победа над Варварой Грачевой), Элизабетта Коччаретто (победа над Энн Ли) и Алена Остапенко (победа над Камилой Осорио).

В среду поединок третьего раунде проведет и украинка Элина Свитолина, которая поборется против «нейтральной» Анны Калинской (ориентировочный старт – в 18:30 по Киеву).

WTA 1000 Доха. 1/8 финала. 11 февраля