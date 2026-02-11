Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мбоко отыграла матчбол на приеме у Андреевой и выбила россиянку из Дохи
WTA
11 февраля 2026, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:46
542
0

Мбоко отыграла матчбол на приеме у Андреевой и выбила россиянку из Дохи

Виктория одолела Мирру в трех сетах и пробилась в четвертьфинал катарского тысячника

11 февраля 2026, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:46
542
0
Мбоко отыграла матчбол на приеме у Андреевой и выбила россиянку из Дохи
Getty Images/Global Images Ukraine

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 13) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде канадка в трех сетах переиграла пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7), которая выступает в «нейтральном» статусе. Мбоко завершила поединок за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Мирра Андреева [5] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)

В третьей партии россиянка подавала на матч в 10-м гейме и даже имела матчбол, но Мбоко сумела отыграть и закрыть оппонентку на тай-брейке.

Виктория взяла реванш у Мирры за поражение в финале пятисотника в Аделаиде в начале 2026 года.

Мбоко в третий раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Следующей соперницей Виктории будет либо Елена Рыбакина, либо Чжэн Циньвень.

11 февраля свои матчи 1/8 финала в Дохе также уже выиграли Мария Саккари (победа над Варварой Грачевой), Элизабетта Коччаретто (победа над Энн Ли) и Алена Остапенко (победа над Камилой Осорио).

В среду поединок третьего раунде проведет и украинка Элина Свитолина, которая поборется против «нейтральной» Анны Калинской (ориентировочный старт – в 18:30 по Киеву).

WTA 1000 Доха. 1/8 финала. 11 февраля

  • 12:00. Варвара Грачева [Q] – Мария Саккари – 6:7 (3:7), 0:6
  • 12:30. Энн Ли – Элизабетта Коччаретто [LL] – 6:7 (5:7), 7:5, 4:6
  • 14:00. Мирра Андреева [5] – Виктория Мбоко [10] – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)
  • 14:00. Алена Остапенко Камила Осорио [Q] – 6:3, 6:1
  • 16:30. Ига Свентек [1] – Дарья Касаткина
  • 17:00. Каролина Плишкова – Каролина Мухова [14]
  • 18:00. Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина [2]
  • 18:30. Анна Калинская – Элина Свитолина [7]
По теме:
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор
Виктория Мбоко Мирра Андреева WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Футбол | 10 февраля 2026, 18:04 80
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции

Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11 февраля 2026, 11:05 3
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Футбол | 11.02.2026, 10:29
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11.02.2026, 08:14
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Теннис | 10.02.2026, 17:07
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 13
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 17
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
09.02.2026, 23:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем