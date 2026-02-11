Мбоко отыграла матчбол на приеме у Андреевой и выбила россиянку из Дохи
Виктория одолела Мирру в трех сетах и пробилась в четвертьфинал катарского тысячника
Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 13) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В третьем раунде канадка в трех сетах переиграла пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7), которая выступает в «нейтральном» статусе. Мбоко завершила поединок за 2 часа и 10 минут.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала
Мирра Андреева [5] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)
В третьей партии россиянка подавала на матч в 10-м гейме и даже имела матчбол, но Мбоко сумела отыграть и закрыть оппонентку на тай-брейке.
Виктория взяла реванш у Мирры за поражение в финале пятисотника в Аделаиде в начале 2026 года.
Мбоко в третий раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Следующей соперницей Виктории будет либо Елена Рыбакина, либо Чжэн Циньвень.
11 февраля свои матчи 1/8 финала в Дохе также уже выиграли Мария Саккари (победа над Варварой Грачевой), Элизабетта Коччаретто (победа над Энн Ли) и Алена Остапенко (победа над Камилой Осорио).
В среду поединок третьего раунде проведет и украинка Элина Свитолина, которая поборется против «нейтральной» Анны Калинской (ориентировочный старт – в 18:30 по Киеву).
WTA 1000 Доха. 1/8 финала. 11 февраля
- 12:00. Варвара Грачева [Q] – Мария Саккари – 6:7 (3:7), 0:6
- 12:30. Энн Ли – Элизабетта Коччаретто [LL] – 6:7 (5:7), 7:5, 4:6
- 14:00. Мирра Андреева [5] – Виктория Мбоко [10] – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)
- 14:00. Алена Остапенко – Камила Осорио [Q] – 6:3, 6:1
- 16:30. Ига Свентек [1] – Дарья Касаткина
- 17:00. Каролина Плишкова – Каролина Мухова [14]
- 18:00. Чжэн Циньвень – Елена Рыбакина [2]
- 18:30. Анна Калинская – Элина Свитолина [7]
