Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 февраля 2026, 18:38 |
83
0

Вспомним топ-5 главных тренеров «шпор» с наименьшим временем работы с клубом

Лишь 3 тренера в эпоху АПЛ проработали с Тоттенхэмом меньше, чем Франк
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Датский специалист Томас Франк, как мы уже сообщали ранее, был уволен с должности главного тренера лондонского Тоттенхэма.

Продержался датчанин на должности всего 244 дня.

Если не учитывать временных исполняющих обязанности, только три тренера «шпор» в эпоху АПЛ проработали меньше с командой: Нуну Эшпириту Санту (124), Тим Шервуд (141) и Жак Сантини (155).

Топ-5 тренеров Тоттенхэма с наименьшим количеством дней у руля команды (без учета временных тренеров) в эпоху АПЛ

  • 124 – Нуну Эшпириту Санту (Португалия)
  • 141 – Тим Шервуд (Англия)
  • 155 – Жак Сантини (Франция)
  • 244 – Томас Франк (Дания)
  • 289 – Кристиан Гросс (Швейцария)
Томас Франк Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту Тим Шервуд Кристиан Гросс
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии
