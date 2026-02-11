Лишь 3 тренера в эпоху АПЛ проработали с Тоттенхэмом меньше, чем Франк

Датский специалист Томас Франк, как мы уже сообщали ранее, был уволен с должности главного тренера лондонского Тоттенхэма.

Продержался датчанин на должности всего 244 дня.

Если не учитывать временных исполняющих обязанности, только три тренера «шпор» в эпоху АПЛ проработали меньше с командой: Нуну Эшпириту Санту (124), Тим Шервуд (141) и Жак Сантини (155).

Топ-5 тренеров Тоттенхэма с наименьшим количеством дней у руля команды (без учета временных тренеров) в эпоху АПЛ

