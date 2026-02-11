Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер согласился на переход в «Тоттенхэм». Об этом сообщает TopSkilla Sport UK.

По информации источника, 33-летний футболист дал добро на переход в лондонский клуб летом 2026 года в качестве свободного агента: уже в конце сезона истекает его контракт с испанским грандом.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» приняли решение по трансферу Педри в «Реал».