Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ
Англия
11 февраля 2026, 21:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 21:57
565
0

Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ

Антонио Рюдигер уже летом покинет Мадрид

11 февраля 2026, 21:35 | Обновлено 11 февраля 2026, 21:57
565
0
Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер согласился на переход в «Тоттенхэм». Об этом сообщает TopSkilla Sport UK.

По информации источника, 33-летний футболист дал добро на переход в лондонский клуб летом 2026 года в качестве свободного агента: уже в конце сезона истекает его контракт с испанским грандом.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» приняли решение по трансферу Педри в «Реал».

По теме:
Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии
Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии
Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста
Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Антонио Рюдигер
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11 февраля 2026, 11:05 3
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11 февраля 2026, 08:48 65
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией

Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне

«Враги клуба победили». Реакция фанов на увольнение Роберто Де Дзерби
Футбол | 11.02.2026, 20:22
«Враги клуба победили». Реакция фанов на увольнение Роберто Де Дзерби
«Враги клуба победили». Реакция фанов на увольнение Роберто Де Дзерби
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Олимпийские игры | 11.02.2026, 18:55
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Бокс | 11.02.2026, 01:32
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 13
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем