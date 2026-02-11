Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ
Антонио Рюдигер уже летом покинет Мадрид
Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер согласился на переход в «Тоттенхэм». Об этом сообщает TopSkilla Sport UK.
По информации источника, 33-летний футболист дал добро на переход в лондонский клуб летом 2026 года в качестве свободного агента: уже в конце сезона истекает его контракт с испанским грандом.
В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» приняли решение по трансферу Педри в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе
Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне