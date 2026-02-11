Легенда нидерландского футбола: «Зинченко – лучший игрок Эредивизи»

Бывший нидерландский футболист Вим Кифт поделился мнениями об украинском защитнике амстердамского «Аякса» Александре Зинченко.

«Если честно, технически и в плане игрового интеллекта он лучше любого другого игрока в Нидерландах. Зинченко играет в футбол очень легко, он очень спокоен в игре и почти всегда принимает правильные решения.

Должен сказать, в матче с «АЗ» Оуэн Вейндал вышел на позицию левого защитника, и разница между ними видна. Он много атаковал, но его завершающий удар не такой, как у Зинченко. У того больше футбольного чутья, больше контроля. У него также - хороший кросс», - сказал экс-футболист в эфире программы Studio Voetbal.

Кифт выступал на позиции форварда. Он сыграл 43 матча в составе сборной Нидерландов, в которых отличился 11 голами. Со своей национальной командой Вим становился чемпионом Европы в 1988 году.

Ранее нидерландский журналист Йоп ван Кемпен оценил дебют Зинченко за «Аякс».