Гол + пас от Семеньо. Манчестер Сити разгромил Фулхэм

В среду, 11 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом».

Игра состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гол и ассист в матче оформил зимний новичок «горожан» Антуан Семеньо.

Сейчас «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» всего на 3 очка в турнирной таблице, но у «канониров» есть поединок в запасе.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля

Манчестер Сити – Фулгем – 3:0

Голы: Семеньо, 24, О'Райли, 30, Холанд, 39

Астон Вилла – Брайтон – 1:0

Голы: Хиншелвуд, 86 (автогол)

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0

Кристал Пэлас – Бернли – 2:3

Голы: Ларсен, 17, 33 – Межрби, 40, Энтони, 44, Лерма, 45+2 (автогол)