Гол + пас от Семеньо. Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Матч завершился со счетом 3:0
В среду, 11 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом».
Игра состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Гол и ассист в матче оформил зимний новичок «горожан» Антуан Семеньо.
Сейчас «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» всего на 3 очка в турнирной таблице, но у «канониров» есть поединок в запасе.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Манчестер Сити – Фулгем – 3:0
Голы: Семеньо, 24, О'Райли, 30, Холанд, 39
Астон Вилла – Брайтон – 1:0
Голы: Хиншелвуд, 86 (автогол)
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0
Кристал Пэлас – Бернли – 2:3
Голы: Ларсен, 17, 33 – Межрби, 40, Энтони, 44, Лерма, 45+2 (автогол)
