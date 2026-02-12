Болонья и Лацио определили последнего полуфиналиста Кубка Италии

В среду, 11 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Лацио».

Игра состоялась на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.

«Лацио» стал последним, четвертым полуфиналистом Кубка Италии. В полуфинале римляне сыграют с «Аталантой», а в другой половине сетки сойдутся «Интер» и «Комо».

Серия пенальти затянулась на 16 ударов.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 11 февраля

Болонья – Лацио – 1:1 (пен. – 1:4)

Голы: Кастро, 30 – Нослин, 48