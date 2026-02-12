Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Болонья
11.02.2026 22:00 – FT 1 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Лацио
Италия
12 февраля 2026, 00:26 | Обновлено 12 февраля 2026, 00:27
Болонья и Лацио определили последнего полуфиналиста Кубка Италии

Матч завершился со счетом 1:1 в основное время и 4:1 в серии пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 февраля 2026 года, состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Лацио».

Игра состоялась на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье и завершилась ничейным счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда гостей.

«Лацио» стал последним, четвертым полуфиналистом Кубка Италии. В полуфинале римляне сыграют с «Аталантой», а в другой половине сетки сойдутся «Интер» и «Комо».

Серия пенальти затянулась на 16 ударов.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 11 февраля
Болонья – Лацио – 1:1 (пен. – 1:4)
Голы: Кастро, 30 – Нослин, 48

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Марушич (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Тейс Даллинга (Болонья).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Булайе Диа (Лацио).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуну Тавареш (Лацио).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Лацио), асcист Фисайо Деле-Баширу.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Никола Моро.
Болонья Кубок Италии по футболу Лацио Болонья - Лацио видео голов и обзор серия пенальти Тиджани Нослин Сантьяго Кастро
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
