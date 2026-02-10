Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко пообщался с Prime Video Sport с Лукой Тони, где вспомнил времена в «Милане»

– Прошлое в «Динамо» Киев

– Я всегда был счастливым человеком. С детства мечтал стать футболистом и болел за «Динамо» Киев. Я играл везде — и в поле, и даже вратарем. Мне нравилось пробовать все позиции на поле, просто чтобы получать удовольствие.

Меня даже завалили на футбольном экзамене, когда я сдавал тест для поступления в университет физики. В 14–15 лет я играл турнир недалеко от москвы, и мы остались там на несколько недель. Мы выиграли тот турнир, а когда я вернулся в Киев, это уже был не Советский Союз, а независимая Украина. Я почувствовал огромную идентичную гордость.

Хет-трик на «Камп Ноу» был настоящим триумфом. Победить «Барселону» со счетом 0:4 значило очень многое и сделало меня известным во всем мире. Это позволило мне проверить, могу ли я играть на таком уровне. Я был уверен в своих возможностях еще с 15 лет. Лобановский был фундаментальной фигурой, потому что всегда следил, чтобы я сохранял баланс.

– Переход в «Милан»

– «Милан» через Браиду пригласил грузинского скаута, который посоветовал им внимательно за мной следить. Они наблюдали за мной очень долгое время.

Еще в юношеском возрасте мы приезжали сюда на турнир, и нас повели на экскурсию «Сан-Сиро». Когда я зашел внутрь стадиона, почувствовал, что однажды буду играть здесь.

Я начал особенно следить за «Миланом» и мечтал играть именно здесь. Браида пришел ко мне с футболкой с надписью Shevchenko и номером 10 и сказал, что с этой командой я выиграю Золотой мяч.

Почему я взял номер 7? Он был у Бобана, и я не мог подойти к нему и попросить. Ибрагим Ба предложил мне этот номер и сказал, что он принесет удачу. Через несколько дней мне позвонил друг из Израиля и сказал, что слово «семь» на иврите звучит как «Шева».

– Встреча с Паоло Мальдини

– Я познакомился с Паоло примерно за неделю до начала подготовки на Сардинии. Это был очень открытый человек, с огромным классом и уровнем.

С первого дня он заставил меня почувствовать себя важным игроком. Я сразу почувствовал настоящую дружбу. Он, Альбертини и Костакурта приглашали меня на лодку и на ужин, хотя я не говорил ни слова по-итальянски.

– Дерби с Интером

— Голы «Интера»? Скажем так — у нас с ними были особые отношения.

Гол в полуфинале Лиги чемпионов был очень важен из-за правила выездного гола, но перед той игрой царило невероятное напряжение. Утром все были очень нервны.

Это, возможно, самый важный гол в дерби, но в целом самым важным моментом моей истории с «Миланом» был пенальти в Манчестере.

Пиппо, Рино, Брокки и Аббьяти передавали напряжение. Паоло и Билли были спокойными и серьезными. Анчелотти очень доверял игрокам и создал фантастическую атмосферу.

Мы точно знали, что делать на поле, когда нужно терпеть, когда быть компактными. В последнюю минуту икроножная мышца Аббьяти спасла нас. Обе команды заслуживали финала.

Когда мы победили 6:0, то очень праздновали. С нами был Чезаре Мальдини – человек огромного класса, фантастическая личность. Он был как отец для всех. Мне очень нравилось, как он говорил – с той спокойной манерой, которая передавала уверенность даже во время тренировок. В то же время Паоло Мальдини в тот период был очень напряжен.

– Финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» и решающий пенальти

– Когда я шел к штрафной площадке, с каждым шагом вратарь казался все больше. Я повторял себе: не меняй решение.

Я знал, что Буффон сделает движение и затем пойдет в один из углов. Я не услышал свистка арбитра, смотрел на Буффона и судью — возможно, это помогло мне успокоиться.

Я очень уважаю «Ювентус», особенно карьеру Буффона. Но эта победа показала, насколько мы были сильны.

Я не умею контролировать эмоции. Я обнял Диду, мы упали. В раздевалке я был полностью опустошен. Я отдал все.

– Легендарный гол «Ювентусу» в чемпионате

– Этот гол был забит из очень сложной позиции, но другого выбора не было. Я увидел, что Буффон далеко от ворот, и пробил. Это очень красивый гол, но не лучший в моей карьере.

– Переломный момент – матч с «Реалом»

– Я начал сезон в старте, но получил травму, и Анчелотти изменил схему. Когда я восстанавливался, Карло сказал мне: будь готов, потому что сейчас для тебя нет места в одиннадцатке. Мой шанс наступил в матче с «Реалом». Я забил – и это стало переломным моментом.

– Финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в Стамбуле

– Команда, которая играла в том финале, с Эрнаном Креспо, одним из самых умных игроков, с которыми я когда-либо играл, футболистом, способным идеально читать движения и матчи – это была самая сильная команда, в которой я играл, не хватало только Пиппо. В первом тайме мы играли великолепно, вели 3:0, и мне отменили мой гол из-за офсайда, которого не было. Возвращаемся в раздевалку, Карло проводит беседу, мы обсуждаем, как оставаться сосредоточенными, и выходим на поле снова. Во втором тайме произошло то, что бывает в футболе: хочешь найти ответы — не получается. У меня было два момента, чтобы сделать 4:0, а Дудек сотворил два чуда, был шестиминутный блэкаут, мы отыгрались, но что-то изменилось».

Сейв Дудека? До сих пор не понимаю, как он это сделал, не спал 3–4 месяца, он сам не знает, как отбил – это невероятно. На пенальти же я промахнулся: в Манчестере я не менял решение, там же изменил. В чемпионате я уже пробил пенальти, попал в штангу из-за чрезмерного открытия, а здесь решил не открывать слишком, надеясь, что он бросится, и пробил неудачно. В том году мы проиграли Скудетто «Ювентусу» и потеряли финал, несмотря на великолепный сезон – он был фантастический, но те поражения были слишком сильными.

– Лучшие партнеры

– Игроки, которые делали абсолютную разницу, были Паоло Мальдини и Андреа Пирло, который читал игру совсем по-другому. Для меня, который любил атаковать глубину, он был другого уровня. Те пять или шесть метров позади имели огромное значение: он идеально точно и в нужный момент давал мяч и читал мои мысли. Мы знали друг друга настолько хорошо, что он знал, какое движение я буду готовить».

Другой игрок – Кака. С ним с первого дня мы прекрасно сошлись, сразу поняли, что он феномен. Его бег, класс, касание, видение поля, пас – невероятные. Лучший партнер в атаке моей карьеры – Ребров, фантастический футболист, а в «Милане» были Пиппо Инзаги и Креспо».

Пиппо имел силу быть эгоистом, концентрироваться на движениях для голов. Я должен был подстраиваться под него, иначе терялись его качества. Каждый его гол я стоял позади, он читал движения всех первым. Индзаги всегда хорошо тренировался, не принимал активного участия в командной игре, но именно это было его силой. Я играл также с Веа, Биргофом и Бобо Виери — я хотел, чтобы они показывали максимум, потому что мне было комфортно с ними. Я делал много ассистов, хотел, чтобы партнеры хорошо играли.

– Золотой мяч

– Это была мечта. Я видел двух украинцев, которые поднимали Золотой мяч. Я начал верить в это еще в полуфинале Лиги чемпионов, когда мы проиграли «Баварии» Мюнхен — тогда понял, что могу его выиграть. Я знал, что это будет сложно, нужен правильный контекст и момент. «Милан» очень помог: в том году мы не выиграли Лигу чемпионов, проиграли «Депортиво», но вывели национальную сборную Украины на чемпионат мира 2006 года — впервые в истории. В том году я забил очень много голов и провел фантастический сезон — идеальный момент для меня. Волосы? Хотел изменить, и моей жене нравилось, это принесло удачу.

– Гол отменен в матче с «Барселоной» и прощание с «Миланом»

– Последнее касание мяча в футболке «Милана». Сегодня это было бы правильно, тогда тоже. Невероятно, что лайнсмен не решился вмешаться, между мной и Пуйолем был метр, мы никогда не сталкивались, и не могло быть офсайда. Это было непонятно. Еще одна горечь — мы провели великолепную Лигу чемпионов. Я не знал, что это будет мое последнее касание в «Милане». После выхода из кубка, после нескольких матчей, я попросил встречу с Берлускони, чтобы поговорить о будущем. Мне было 29, семь лет в «Милане», хотел сменить обстановку и попробовать новый опыт».

Это было очень сложное решение, я обсудил его с Анчелотти и Мальдини. Все хотели, чтобы я остался, но я решил уйти. Против «Ромы» на «Сан-Сиро» я пошел в Кюрву, смотреть матч с фанатами, стадион скандировал «останься», я расплакался вместе с ними. К сожалению, я такой, иду своим путем. Я был честен с «Миланом» до конца, отдал все, душу. «Реал Мадрид» пытался подписать меня в 2002 и 2003 годах, но президент позвонил, и я сказал «нет», хотел остаться и сделать что-то в футболке «россонери.

– Возвращение в «Милан»

– Я плохо себя чувствовал физически в «Челси», карьера там пошла не так из-за многочисленных проблем со здоровьем. Не мог держать ритм на тренировках и на поле, нуждался в возвращении к нормальным тренировкам и играм. Меня очень хотела «Рома», звонил Спаллетти, но я принял решение за три дня. Берлускони позвонил, предложил вернуться, я обсудил с руководством «Челси», они поняли. Но я уже не был тем игроком, которым был в «Милане», полностью восстановился только через два года – невероятно. В «Динамо» Киев с постоянной практикой, да, но у меня было много проблем со спиной, и моя физическая сила была ключевой – после возвращения в «россонери» я понимал: «Я уже никогда не стану таким, как раньше.