Футболист Черноморца попал в один из крупнейших клубов Германии
Магомед Кратов тренировался с «Шальке»
Защитник одесского «Черноморца» Магомед Кратов прошел просмотр в немецком «Шальке». Во время отпуска в Гельзенкирхене украинского футболиста заметили скауты клуба, которые предложили ему потренироваться с командой.
Кратов провел на тренировках в «Шальке» 10 дней, работал рядом с первой командой и звездой клуба Эдином Джеко. Однако контракт с немцами подписан не был.
В этом сезоне в активе Кратова 14 матчей и два забитых гола.
Ранее сообщалось, что защитник одесского «Черноморца» и бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий не собирается покидать клуб Первой лиги, несмотря на слухи, которые отправляли игрока в Казахстан.
