Футболист Черноморца попал в один из крупнейших клубов Германии

Защитник одесского «Черноморца» Магомед Кратов прошел просмотр в немецком «Шальке». Во время отпуска в Гельзенкирхене украинского футболиста заметили скауты клуба, которые предложили ему потренироваться с командой.

Кратов провел на тренировках в «Шальке» 10 дней, работал рядом с первой командой и звездой клуба Эдином Джеко. Однако контракт с немцами подписан не был.

В этом сезоне в активе Кратова 14 матчей и два забитых гола.

Ранее сообщалось, что защитник одесского «Черноморца» и бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий не собирается покидать клуб Первой лиги, несмотря на слухи, которые отправляли игрока в Казахстан.