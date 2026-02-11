Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Футболист Черноморца попал в один из крупнейших клубов Германии

Магомед Кратов тренировался с «Шальке»

Getty Images/Global Images Ukraine. Магомед Кратов

Защитник одесского «Черноморца» Магомед Кратов прошел просмотр в немецком «Шальке». Во время отпуска в Гельзенкирхене украинского футболиста заметили скауты клуба, которые предложили ему потренироваться с командой.

Кратов провел на тренировках в «Шальке» 10 дней, работал рядом с первой командой и звездой клуба Эдином Джеко. Однако контракт с немцами подписан не был.

В этом сезоне в активе Кратова 14 матчей и два забитых гола.

Ранее сообщалось, что защитник одесского «Черноморца» и бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий не собирается покидать клуб Первой лиги, несмотря на слухи, которые отправляли игрока в Казахстан.

По теме:
Сыграл спарринг. Стало известно, где продолжит карьеру воспитанник Динамо
В Динамо сенсационно появился новичок, который уже успел забить гол
Клуб Первой лиги подпишет воспитанника Динамо
Магомед Кратов Черноморец Одесса Шальке трансферы УПЛ трансферы трансферы Бундеслиги просмотр игроков Эдин Джеко
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
