Адвокат Рибери резко ответил на скандальные слухи о «файлах Эпштейна»
Ранее распространились сведения, что фамилия игрока встречается в скандальных материалах
Адвокат Франка Рибери опроверг слухи о том, что имя бывшего игрока «Баварии» фигурирует в нашумевших «файлах Эпштейна».
Ранее в СМИ распространились сведения, согласно которым фамилия Рибери шесть раз встречается в материалах, обнародованных Минюстом США по делу Джеффри Эпштейна – финансиста, обвиненного в организации торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Бывший спортсмен упоминается в протоколе, представленном как свидетельство одной из пострадавших. Согласно этим данным, Рибери якобы раздобыл ее контакты и пытался применить силу. Также в документах фигурирует Сильвен Кормье, бывший юрист игрока, который якобы совершил нападение на жертву по указанию Франка.
«Это абсолютная ложь! В качестве адвоката господина Рибери я инициирую все требуемые правовые шаги, чтобы привлечь к ответственности виновных в распространении этой дезинформации. Подобные фейки грубо попирают достоинство моего подзащитного и его близких», – заявил Карло Альберто Бруса на своей странице в соцсети X.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб внес изменения в заявку на еврокубок
В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США