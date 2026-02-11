Адвокат Рибери резко ответил на скандальные слухи о «файлах Эпштейна»

Адвокат Франка Рибери опроверг слухи о том, что имя бывшего игрока «Баварии» фигурирует в нашумевших «файлах Эпштейна».

Ранее в СМИ распространились сведения, согласно которым фамилия Рибери шесть раз встречается в материалах, обнародованных Минюстом США по делу Джеффри Эпштейна – финансиста, обвиненного в организации торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Бывший спортсмен упоминается в протоколе, представленном как свидетельство одной из пострадавших. Согласно этим данным, Рибери якобы раздобыл ее контакты и пытался применить силу. Также в документах фигурирует Сильвен Кормье, бывший юрист игрока, который якобы совершил нападение на жертву по указанию Франка.