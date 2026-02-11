Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Адвокат Рибери резко ответил на скандальные слухи о «файлах Эпштейна»
Франция
11 февраля 2026, 04:14 |
48
0

Адвокат Рибери резко ответил на скандальные слухи о «файлах Эпштейна»

Ранее распространились сведения, что фамилия игрока встречается в скандальных материалах

11 февраля 2026, 04:14 |
48
0
Адвокат Рибери резко ответил на скандальные слухи о «файлах Эпштейна»
Getty Images/Global Images Ukraine

Адвокат Франка Рибери опроверг слухи о том, что имя бывшего игрока «Баварии» фигурирует в нашумевших «файлах Эпштейна».

Ранее в СМИ распространились сведения, согласно которым фамилия Рибери шесть раз встречается в материалах, обнародованных Минюстом США по делу Джеффри Эпштейна – финансиста, обвиненного в организации торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Бывший спортсмен упоминается в протоколе, представленном как свидетельство одной из пострадавших. Согласно этим данным, Рибери якобы раздобыл ее контакты и пытался применить силу. Также в документах фигурирует Сильвен Кормье, бывший юрист игрока, который якобы совершил нападение на жертву по указанию Франка.

«Это абсолютная ложь! В качестве адвоката господина Рибери я инициирую все требуемые правовые шаги, чтобы привлечь к ответственности виновных в распространении этой дезинформации. Подобные фейки грубо попирают достоинство моего подзащитного и его близких», – заявил Карло Альберто Бруса на своей странице в соцсети X.

По теме:
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»
В МОК отреагировали на скандал вокруг шлема Гераскевича на Олимпиаде 2026
Франк Рибери скандал
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10 февраля 2026, 06:49 4
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций

Донецкий клуб внес изменения в заявку на еврокубок

Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 06:23 0
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды

В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Олимпийские игры | 10.02.2026, 18:56
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Футбол | 11.02.2026, 02:02
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10.02.2026, 03:21
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем