Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Тренер недоволен атакующими действиями украинца
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо остался недоволен игрой украинского полузащитника Георгия Судакова после домашней победы над «Алверкой» (2:1) в 21-м туре чемпионата Португалии.
Украинец появился на поле на 73-й минуте при счете 1:1, но результативными действиями не отметился.
«Я смотрю на статистику наших атакующих футболистов и хочу видеть от них больше. Игроки этой позиции должны забивать двузначное количество голов за сезон – все, что меньше, для меня недостаточно.
Судаков часто опускается глубже, берет мяч в центре поля и помогает развитию атак, но в последней трети он действует не так эффективно, как должен. Он плохо завершает атаки», – сказал Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий рассказал, как прожил детство в ссср
В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США