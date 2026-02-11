Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо остался недоволен игрой украинского полузащитника Георгия Судакова после домашней победы над «Алверкой» (2:1) в 21-м туре чемпионата Португалии.

Украинец появился на поле на 73-й минуте при счете 1:1, но результативными действиями не отметился.

«Я смотрю на статистику наших атакующих футболистов и хочу видеть от них больше. Игроки этой позиции должны забивать двузначное количество голов за сезон – все, что меньше, для меня недостаточно.

Судаков часто опускается глубже, берет мяч в центре поля и помогает развитию атак, но в последней трети он действует не так эффективно, как должен. Он плохо завершает атаки», – сказал Моуриньо.