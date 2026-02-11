Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции сообщили о настоящем отношении Энрике к Забарному
11 февраля 2026, 06:42
Во Франции сообщили о настоящем отношении Энрике к Забарному

Тренер продолжает давать украинцу шанс

Во Франции сообщили о настоящем отношении Энрике к Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжает доверять Илье Забарному, даже несмотря на то, что игрок начинал три последних матча в запасе.

«Проблемы в обороне стали очевидными: украинец уверенно чувствует себя с мячом, но его действия в защите часто нестабильны. Особенно запомнился провальный матч против «Байера», после которого усилилась критика. Попытки использовать его на правом фланге также выявили недостатки в скорости и работе в атаке. Но, несмотря на это, Луис Энрике продолжает защищать Забарного и давать ему шанс», — отмечает издание Foot01.

Ранее защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.






