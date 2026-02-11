Во Франции сообщили о настоящем отношении Энрике к Забарному
Тренер продолжает давать украинцу шанс
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжает доверять Илье Забарному, даже несмотря на то, что игрок начинал три последних матча в запасе.
«Проблемы в обороне стали очевидными: украинец уверенно чувствует себя с мячом, но его действия в защите часто нестабильны. Особенно запомнился провальный матч против «Байера», после которого усилилась критика. Попытки использовать его на правом фланге также выявили недостатки в скорости и работе в атаке. Но, несмотря на это, Луис Энрике продолжает защищать Забарного и давать ему шанс», — отмечает издание Foot01.
Ранее защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.
