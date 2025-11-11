«Очень агрессивен». Ключевой игрок сборной Франции оценил Забарного

Защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.

«Он очень и очень хороший защитник. Если он – в «ПСЖ» и в стартовом составе своей национальной сборной, то это именно потому, что он хороший защитник.

Из того, что я видел о нем, это хороший защитник. Он – очень агрессивный игрок и еще молодой, поэтому он будет и дальше прогрессировать», – цитирует Упамекано sport.fr.

