«Очень агрессивен». Ключевой игрок сборной Франции оценил Забарного
Дайо Упамекано поделился мнениями относительно украинского защитника
Защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.
«Он очень и очень хороший защитник. Если он – в «ПСЖ» и в стартовом составе своей национальной сборной, то это именно потому, что он хороший защитник.
Из того, что я видел о нем, это хороший защитник. Он – очень агрессивный игрок и еще молодой, поэтому он будет и дальше прогрессировать», – цитирует Упамекано sport.fr.
Ранее Забарному вынесли неутешительный приговор во Франции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей получит шанс сыграть в следующем матче
Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала