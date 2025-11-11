Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень агрессивен». Ключевой игрок сборной Франции оценил Забарного
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 22:50 |
579
1

«Очень агрессивен». Ключевой игрок сборной Франции оценил Забарного

Дайо Упамекано поделился мнениями относительно украинского защитника

11 ноября 2025, 22:50 |
579
1 Comments
«Очень агрессивен». Ключевой игрок сборной Франции оценил Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.

«Он очень и очень хороший защитник. Если он – в «ПСЖ» и в стартовом составе своей национальной сборной, то это именно потому, что он хороший защитник.

Из того, что я видел о нем, это хороший защитник. Он – очень агрессивный игрок и еще молодой, поэтому он будет и дальше прогрессировать», – цитирует Упамекано sport.fr.

Ранее Забарному вынесли неутешительный приговор во Франции.

По теме:
Дешам может продолжить тренерскую карьеру вне Европы
Экс-игрок сборной Украины: «Франция – это топ-сборная Европы»
РЫБАЛКА о роли Шевченко на Евро-2016: «Фоменко не влиял ни на что»
Дайо Упамекано Илья Забарный сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз
Футбол | 11 ноября 2025, 23:02 0
Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз
Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз

Андрей получит шанс сыграть в следующем матче

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Футбол | 11 ноября 2025, 19:34 9
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11.11.2025, 06:50
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11.11.2025, 10:40
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А, це він бачив , де Забарний в ЛЧ 2 жовтих і червону отримав, так, агресивно....
Ответить
0
Популярные новости
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем