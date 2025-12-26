Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Сейтхалилов покинул Викторию. В команде осталось 17 футболистов
Украина. Первая лига
26 декабря 2025, 00:44
Сулейман не будет выступать за команду из Сум во второй половине сезона

ФК Виктория. Сулейман Сейтхалилов

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Сулейман Сейтхалилов больше не будут выступать за «Викторию» из Первой лиги Украины. В первой половине сезона Сулейман провел 13 матче.

По имеющейся информации, на контракте с «Викторией» осталось 17 футболистов. Главный тренер Анатолий Бессмертный рассчитывает усилиться пятью новичками.

После отпуска футболисты «Виктории» соберутся в конце января. Два первых этапа подготовки пройдут в Сумах, а заключительный – во Львове. Планируется сыграть около десяти контрольных матчей, первый – с «Левым Берегом».

Сейчас сумчане на 10-м месте таблицы Первой лиги с 19 очками. В 19-м туре «Виктория» будет принимать лидера чемпионата – «Буковину». Встреча состоится 21 марта.

Виктория Сумы Сулейман Сейтхалилов инсайд new Анатолий Бессмертный трансферы Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
