Сейтхалилов покинул Викторию. В команде осталось 17 футболистов
Сулейман не будет выступать за команду из Сум во второй половине сезона
Как стало известно Sport.ua, полузащитник Сулейман Сейтхалилов больше не будут выступать за «Викторию» из Первой лиги Украины. В первой половине сезона Сулейман провел 13 матче.
По имеющейся информации, на контракте с «Викторией» осталось 17 футболистов. Главный тренер Анатолий Бессмертный рассчитывает усилиться пятью новичками.
После отпуска футболисты «Виктории» соберутся в конце января. Два первых этапа подготовки пройдут в Сумах, а заключительный – во Львове. Планируется сыграть около десяти контрольных матчей, первый – с «Левым Берегом».
Сейчас сумчане на 10-м месте таблицы Первой лиги с 19 очками. В 19-м туре «Виктория» будет принимать лидера чемпионата – «Буковину». Встреча состоится 21 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Саленко высказался о смене главного тренера столичного гранда
Клуб готов продать украинца уже зимой