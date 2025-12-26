Сейтхалилов покинул Викторию. В команде осталось 17 футболистов

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Сулейман Сейтхалилов больше не будут выступать за «Викторию» из Первой лиги Украины. В первой половине сезона Сулейман провел 13 матче.

По имеющейся информации, на контракте с «Викторией» осталось 17 футболистов. Главный тренер Анатолий Бессмертный рассчитывает усилиться пятью новичками.

После отпуска футболисты «Виктории» соберутся в конце января. Два первых этапа подготовки пройдут в Сумах, а заключительный – во Львове. Планируется сыграть около десяти контрольных матчей, первый – с «Левым Берегом».

Сейчас сумчане на 10-м месте таблицы Первой лиги с 19 очками. В 19-м туре «Виктория» будет принимать лидера чемпионата – «Буковину». Встреча состоится 21 марта.