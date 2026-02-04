Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан РОТАНЬ: «Это очень важный аспект. Мы играли с азартом»
Товарищеские матчи
Полесье
03.02.2026 17:00 – FT 6 : 0
Европа
Украина. Премьер лига
Руслан РОТАНЬ: «Это очень важный аспект. Мы играли с азартом»

Коуч Полесье объяснил разгром гибралтарского клуба Европа Поинт

Руслан РОТАНЬ: «Это очень важный аспект. Мы играли с азартом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился эмоциями после победы «волков» над гибралтарским Европа Поинт (6:0) в контрольном матче.

«Матч можно сказать легкий, но мы не смотрели на соперника. Нам нужно было отрабатывать свои механизмы, игру, улучшать понимание и добавить физические показатели.

Очень важно, что в плане и понимании, и в первую очередь в физическом плане ребята это понимали, играли с азартом и получали удовольствие

Ребятам говорили, несмотря на уровень соперника, всегда нужно смотреть на себя и готовиться, к чему мы готовимся. Это очень важный аспект. И в этом плане мы к этой игре подошли профессионально. На результат мы не смотрим, результат всегда приятен, но обнадеживающих моментов очень много», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Руслан Ротань Полесье Житомир товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
