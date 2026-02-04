Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор

Вечером 3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии 2025/26.

Байер дома в Леверкузене переиграл команду Санкт-Паули (3:0) и вышел в полуфинал.

Голами за Байер отличились Мартен Терье, Патрик Шик и Йонас Хофманн.

В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Хольштайн – Штутгарт (04 февраля), Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 3 января 2026

Байер – Санкт-Паули – 3:0

Голы: Мартен Терье, 31, Патрик Шик, 63, Йонас Хофманн, 90+2

Видео голов и обзор матча