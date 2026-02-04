Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира DFB-Pokal
Вечером 3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии 2025/26.
Байер дома в Леверкузене переиграл команду Санкт-Паули (3:0) и вышел в полуфинал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за Байер отличились Мартен Терье, Патрик Шик и Йонас Хофманн.
В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Хольштайн – Штутгарт (04 февраля), Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).
Кубок Германии. 1/4 финала, 3 января 2026
Байер – Санкт-Паули – 3:0
Голы: Мартен Терье, 31, Патрик Шик, 63, Йонас Хофманн, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша
«Бело-синие» продолжают подготовку к важному противостоянию в Юношеской лиге УЕФА