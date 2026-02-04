Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор
Кубок Германии
Байер
03.02.2026 21:45 – FT 3 : 0
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 февраля 2026, 10:53 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:00
9
0

Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира DFB-Pokal

04 февраля 2026, 10:53 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:00
9
0
Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Вечером 3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии 2025/26.

Байер дома в Леверкузене переиграл команду Санкт-Паули (3:0) и вышел в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Байер отличились Мартен Терье, Патрик Шик и Йонас Хофманн.

В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Хольштайн – Штутгарт (04 февраля), Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 3 января 2026

Байер – Санкт-Паули – 3:0

Голы: Мартен Терье, 31, Патрик Шик, 63, Йонас Хофманн, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Алеш Гарсия.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Байер).
По теме:
ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии
Саудовская Аравия. Гол Ретеги приблизил сенсационный клуб к лидерам
Кубок Нидерландов. Первый полуфиналист определен лишь в овертайме
Байер Санкт-Паули Кубок Германии по футболу Йонас Хофманн Патрик Шик видео голов и обзор Мартин Террье2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03 февраля 2026, 15:00 1
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026

Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша 

Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Футбол | 03 февраля 2026, 12:51 0
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19

«Бело-синие» продолжают подготовку к важному противостоянию в Юношеской лиге УЕФА

ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
Футбол | 04.02.2026, 09:07
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 1
Бокс
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем