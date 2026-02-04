ВИДЕО. Динамо U-19 пропустило два мяча в первом тайме игры с Атлетико U-19

Киевское Динамо U-19 уступает Атлетико U-19 после первого тайма, 0:2, перерыв.

В Турции юноши Динамо проводят поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

В первом тайме игроки Атлетико забили голы на 17-й и 34-й минутах (2:0). Впереди второй тайм.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Анталия (Турция), 4 февраля 2026

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 0:2 (перерыв)

Голы: Серхио Эстебан, 17, Мигель Хиль Родригес, 34

Видео голов и обзор матча