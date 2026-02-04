Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 февраля 2026, 12:41
ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру

Испанец не в первый раз выступил с заявлениям о войнах

ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу политических и военных конфликтов в Украине и в мире.

Коуч английского гранда не раз выступал с заявлениями в поддержку Палестины, а также обращал внимание международного сообщества на другие конфликты по всей планете.

ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру

Пеп Гвардиола российско-украинская война Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
