Англия04 февраля 2026, 12:41 |
758
0
ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру
Испанец не в первый раз выступил с заявлениям о войнах
04 февраля 2026, 12:41 |
758
0
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу политических и военных конфликтов в Украине и в мире.
Коуч английского гранда не раз выступал с заявлениями в поддержку Палестины, а также обращал внимание международного сообщества на другие конфликты по всей планете.
ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2026, 15:00 1
Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 4
Совет не будет рассматривать такой вариант
Футбол | 04.02.2026, 07:59
Футбол | 04.02.2026, 11:28
Футбол | 04.02.2026, 05:22
Комментарии 0
Популярные новости
03.02.2026, 07:52 4
03.02.2026, 08:12 4
02.02.2026, 10:33 9
02.02.2026, 19:10 18
04.02.2026, 04:02 1
03.02.2026, 05:55 95
03.02.2026, 07:22 36
02.02.2026, 21:14 8