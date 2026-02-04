Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу политических и военных конфликтов в Украине и в мире.

Коуч английского гранда не раз выступал с заявлениями в поддержку Палестины, а также обращал внимание международного сообщества на другие конфликты по всей планете.

ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру