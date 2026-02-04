Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хамес Родригес нашел себе новый клуб. Переговоры на финальной стадии
Major League Soccer
04 февраля 2026, 14:00 | Обновлено 04 февраля 2026, 14:20
Хамес Родригес нашел себе новый клуб. Переговоры на финальной стадии

Колумбиец продолжит карьеру в «Миннесота Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес близок к продолжению карьеры в «Миннесоте Юнайтед». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист близок к подписанию контракт с клубом MLS.

Последним клубом Хамеса Родригеса был мексиканский «Леон», который он покинул в начале 2026 года.

В прошедшем сезоне на счету колумбийца 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Хамес Родригес близок к переходу в MLS.

