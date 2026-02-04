Хамес Родригес нашел себе новый клуб. Переговоры на финальной стадии
Колумбиец продолжит карьеру в «Миннесота Юнайтед»
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес близок к продолжению карьеры в «Миннесоте Юнайтед». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний футболист близок к подписанию контракт с клубом MLS.
Последним клубом Хамеса Родригеса был мексиканский «Леон», который он покинул в начале 2026 года.
В прошедшем сезоне на счету колумбийца 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Хамес Родригес близок к переходу в MLS.
🚨🇺🇸 Minnesota United are in advanced talks over deal to sign James Rodriguez.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026
Negotiations at final stages, details to be sorted then all done with the Colombian star.
James, keen on the move as @PSierraR @tombogert first reported. 🇨🇴 pic.twitter.com/UrPsE1y6pR
