Хамес Родригес нашел себе новый клуб. Переговоры на финальной стадии

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес близок к продолжению карьеры в «Миннесоте Юнайтед». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист близок к подписанию контракт с клубом MLS.

Последним клубом Хамеса Родригеса был мексиканский «Леон», который он покинул в начале 2026 года.

В прошедшем сезоне на счету колумбийца 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

