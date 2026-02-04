Забили четыре мяча. Рух в спарринге обыграл Аустрию Клагенфурт
Поединок «Рух» – «Аустрия» Клагенфурт завершился со счетом 4:2
«Рух» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 4 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграли с австрийским клубом «Аустрия» Клагенфурт.
«Рух» пропустил на 16-й минуте, быстро отыгрался. На 17-й минуте Владимир Ясинский сравнял счет.
Львовяне вышли вперед на 24-й минуте. Таллес реализовал пенальти, пробив точно в угол.
Следующий мяч «Рух» также забил с одиннадцатиметровой отметки. На этот раз отличился Андрей Китела.
«Аустрия» снова сократила отставание в счете. Однако Назар Касарда на 77-й минуте забил четвертый мяч.
Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 4 февраля
«Рух» (Украина) – «Аустрия» Клагенфурт (Австрия) – 4:2
Голы: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пенальти), Китела, 54 (пенальти), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58.
