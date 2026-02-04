Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забили четыре мяча. Рух в спарринге обыграл Аустрию Клагенфурт
Товарищеские матчи
Рух Львов
04.02.2026 12:00 – FT 4 : 2
Аустрия Клагенфурт
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 14:14 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:36
304
1

Забили четыре мяча. Рух в спарринге обыграл Аустрию Клагенфурт

Поединок «Рух» – «Аустрия» Клагенфурт завершился со счетом 4:2

1 Comments
Забили четыре мяча. Рух в спарринге обыграл Аустрию Клагенфурт
ФК Рух

«Рух» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 4 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграли с австрийским клубом «Аустрия» Клагенфурт.

«Рух» пропустил на 16-й минуте, быстро отыгрался. На 17-й минуте Владимир Ясинский сравнял счет.

Львовяне вышли вперед на 24-й минуте. Таллес реализовал пенальти, пробив точно в угол.

Следующий мяч «Рух» также забил с одиннадцатиметровой отметки. На этот раз отличился Андрей Китела.

«Аустрия» снова сократила отставание в счете. Однако Назар Касарда на 77-й минуте забил четвертый мяч.

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 4 февраля

«Рух» (Украина) – «Аустрия» Клагенфурт (Австрия) – 4:2

Голы: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пенальти), Китела, 54 (пенальти), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58.

По теме:
Вырвали победу. Буковина обыграла Металлист 1925 U-19
Анте БЕКАВАЦ: «Сейчас команда уже в очень неплохой форме»
На радаре пятеро. Рух может усилиться игроками Карпат
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Аустрия Клагенфурт Таллес Бренер Андрей Китела Назар Касарда
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1



