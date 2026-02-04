Дебют Яремчука за Лион отложен. Известна причина
Украинского бомбардира не внесли в заявку
Украинский нападающий Роман Яремчук не дебютирует за «Лион» в матче Кубка Франции в «Лавалем».
Поединок 1/8 финала Кубка Франции состоится 4 февраля в 21:30 по киевскому времени.
Как сообщает MadeinFoot, новичок французского топ-клуба не дебютирует за свою новую команду из-за того, что его не успели внести в заявку. В «Лион» Яремчук перебрался из «Олимпиакоса»: аренда с правом выкупа за 5 миллионов евро.
Ранее Яремчук рассказал, почему взял 77-й номер в «Лионе».
