04 февраля 2026, 14:57 | Обновлено 04 февраля 2026, 14:58
Дебют Яремчука за Лион отложен. Известна причина

Украинского бомбардира не внесли в заявку

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук не дебютирует за «Лион» в матче Кубка Франции в «Лавалем».

Поединок 1/8 финала Кубка Франции состоится 4 февраля в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как сообщает MadeinFoot, новичок французского топ-клуба не дебютирует за свою новую команду из-за того, что его не успели внести в заявку. В «Лион» Яремчук перебрался из «Олимпиакоса»: аренда с правом выкупа за 5 миллионов евро.

Ранее Яремчук рассказал, почему взял 77-й номер в «Лионе».

REALIST
жаль, якраз у матчі кубку з слабаком міг би прощупати новий колектив....
