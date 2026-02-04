Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6. Фиаско в ЮЛУ. Видео голов и обзор
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
04.02.2026 11:00 – FT 2 : 6
Атлетико Мадрид U19
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 12:51 | Обновлено 04 февраля 2026, 13:08
1

Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6. Фиаско в ЮЛУ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Mardan Stadium

Киевское Динамо U-19 проиграло поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимало мадридский Атлетико U-19.

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

В первом тайме игроки Атлетико забили голы на 17-й и 34-й минутах (2:0).

При счете 0:2 после перерыва динамовцы отыграли один мяч. Богдан Редушко на 52-й минуте отличился ударом издалека (1:2).

Однако через несколько минут гости забили снова (55 мин), а затем отправили мяч в ворота динамовцев еще три раза (6:1).

Редушко оформил дубль в конце матча (2:6), но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Анталия (Турция), 4 февраля 2026

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 2:6

Голы: Богдан Редушко, 52, 90 – Серхио Эстебан, 17, Мигель Хиль Родригес, 34, Гонсало Гросс, 55, Серхио Вінатеа, 69, 74, Даниэль Муньос, 79

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Первый гол Богдана Редушко, 52 мин

Второй гол Богдана Редушко, 90 мин

Итог матча

Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19 Богдан Редушко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
vbrjkf
Оце так дали...! "Молодці", нічого не скажеш...  
