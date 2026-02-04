Ястремская разгромно проиграла 11-й ракетке на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла второй сеяной Екатерине Александровой (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 10 минут.

WTА 500 Абу-Даби. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова [2] – 3:6, 0:6

Ястремская провела седьмое очное противостояние против Александровой и потерпела четвертое поражение. В 2025 году Даяна уступила Екатерину в финале пятисотника в Линце.

Ястремская стартовала в Абу-Даби с выигранного матча у Беатрис Хаддад Майи. В 2026 году у Даяны три победы и четыре поражения.

Александрова в четвертьфинале соревнований встретится с победительницей поединка Александра Саснович – Александра Эала.