  4. Ястремская разгромно проиграла 11-й ракетке на турнире WTA 500 в Абу-Даби
WTA
04 февраля 2026, 12:24 | Обновлено 04 февраля 2026, 12:38
651
14

Даяна в двух сетах уступила Екатерине Александровой в матче 1/8 финала пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла второй сеяной Екатерине Александровой (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 10 минут.

WTА 500 Абу-Даби. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова [2] – 3:6, 0:6

Ястремская провела седьмое очное противостояние против Александровой и потерпела четвертое поражение. В 2025 году Даяна уступила Екатерину в финале пятисотника в Линце.

Ястремская стартовала в Абу-Даби с выигранного матча у Беатрис Хаддад Майи. В 2026 году у Даяны три победы и четыре поражения.

Александрова в четвертьфинале соревнований встретится с победительницей поединка Александра Саснович – Александра Эала.

Даяна Ястремская Екатерина Александрова WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые



Alehandro
яке дурне було, таким, схоже, і залишиться... ну, жодної ідеї, жодної стратегії на гру, окрім "хто сильніше б'є, той краще грає"...
Ответить
+6
introvert
Ну власне, що і треба було довести. Зникла допомога суперниці - зник і результат.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Потенціал великий у тебе, Даяно, тут ти права, так влітати кацапським гнидам це треба вміти, вчись у Елі і Марти як треба грати!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
saltim
Годика к тридцати игра должна резко улучшиться. Меньше пляжа больше корта и тренировок
Ответить
+3
Олександр Кравченко
Їй ще захищати фінал в Лінці ,який звичайно вона не захистить .Знову різке падіння буде у неї в рейтингу ,десь в кінець сотні .
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Кравченко
Сезон тільки почався ,а у неї вже дві баранки .
Ответить
+1
Vlad H.
Абсолютно пуста. Інтелекту нуль , критичного мислення нуль , самооцінка нульова . Результати останніх ,десь ,10 турнірів - суцільний жах. 
Ответить
0
Олексій Олексієв
Гра Даяни - це "гойдалки"
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Ну що Даяся тепер вже до кінця реалізувала свій потенціал,чи можеш грати ще гірше?Куди поділися твої гарматні удари,ейсові подачі,прийоми навиліт?...Як так можна готуватися до сезону?Ти про своїх вболівальників,що зараз в Україні подумала хоч трохи?
Ответить
-1
