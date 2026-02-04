Анте БЕКАВАЦ: «Сейчас команда уже в очень неплохой форме»
Защитник «Кривбасса» рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов
«Кривбасс» на сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Хорватский защитник криворожского клуба Анте Бекавац подвел краткий итог первых недель учебно-тренировочного процесса.
– Анте, как бы вы подытожили эти три недели сборов в Испании? Что, возможно, было для вас самым трудным?
– Было тяжело, но мы очень хорошо поработали за этот период времени. Очень хорошая и слаженная работа, и мы должны быть довольны этим. Это часть подготовительного процесса, это нормально.
– Что вы можете сказать о разнице между началом сборов и вашим текущим физическим состоянием?
– Конечно, сейчас гораздо легче, потому что в самом начале мы только вернулись из отпусков. Сейчас команда уже в очень неплохой форме, она улучшается с каждым днем, так что все хорошо.
– Насколько важны такие выходные, как эти два дня? Какую роль они играют на сборах?
– Для меня это очень важно, потому что нужно дать отдохнуть мышцам, разгрузить голову и «перезарядить батарейки». У нас впереди еще около десяти дней. Теперь мы свежее и готовы отработать это время.
– Чем вы занимались в эти выходные?
– Я ездил в короткое путешествие в Мадрид со своей девушкой.
– Насколько команда сейчас ментально готова к официальным матчам?
– Думаю, с каждым днем все лучше. Мы очень хорошо работаем над тактикой, вместе разбираем спарринги. Много общаемся с тренерами, поэтому, думаю, прогресс ощутим каждый день.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вспоминает украинца Александра Скоценя, звезду послевоенного чемпионата Франции
Легендарный украинский тренер получил суперпрезент от Александра Ярославского